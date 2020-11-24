(بالوثيقة).. الحلبوسي يشكل لجنة نيابية لإجراء الحوارات مع بغداد وأربيل

وافادت وثيقة صادرة من الامانة العامة حصلت عليها بأنه “تقرر تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تضم في عضويتها كلاً من النائب محمد شياع السوداني وعدنان الزرفي ومحمد صاحب الدراجي ومزاحم مصطفى التميمي وعبود وحيد العيساوي وهشام السهيل وحسن خضير وفيصل العيساوي”

مشيرة، الى انه “تكلف اللجنة بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.