لجنة برلمانية: هكذا تحل الخلافات بين بغداد وأربيل

كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، الاثنين، عن الطريقة التي يمكن من خلالها حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي إن «طريقة حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تكون عبر تشريع البرلمان العراقي لقانون النفط والغاز المعطل منذ سنين في غرف المجلس، بسبب قوى سياسية معينة».

محمود الزجراوي

وبين الزجراوي، أن «هناك جهات سياسية لا تريد حل الخلافات بين بغداد وأربيل، بل تريد تعميق هذا الخلاف من خلال إطلاق التصريحات ضد الشعب الكوردي، وهذا أمر مخالف، فأي خلاف يجب حله وفق الدستور والقانون، وليس وفق الأهواء السياسية».