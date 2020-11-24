لجنة نيابية عراقية للحوار مع بغداد وأربيل بشأن الحقوق وتوزيع الثروات

شكّل البرلمان العراقي، لجنة خاصة للحوار مع الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان ، من أجل توزيع الثروات بين أبناء الشعب بموجب الدستور.

وذكرت وثيقة صادرة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ان “اللجنة تتكون من 8 نواب من أعضاء البرلمان، كل من: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شوير، فيصل العيساوي”.

وبينت الوثيقة ، أن “اللجنة تٌكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021”.

فيما كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، أمس الاثنين، عن الطريقة التي يمكن من خلالها حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي إن «طريقة حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تكون عبر تشريع البرلمان العراقي لقانون النفط والغاز المعطل منذ سنين في غرف المجلس، بسبب قوى سياسية معينة».

وبين الزجراوي، أن «هناك جهات سياسية لا تريد حل الخلافات بين بغداد وأربيل ، بل تريد تعميق هذه الخلافات من خلال إطلاق التصريحات ضد الشعب الكوردي ، وهذا أمر مخالف للدستور ، فأي خلاف يجب حله وفق الدستور والقانون، وليس وفق الأهواء السياسية».