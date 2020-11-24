مولر يفتح الباب أمام العودة لـ ألمانيا ويؤكد: خسارتنا من إسبانيا مؤلمة

فتح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، توماس مولر، الباب مرة أخرى إلى العودة لصفوف منتخب ألمانيا في المستقبل بعد الهزيمة القاسية أمام إسبانيا.

وسقط المنتخب الألماني بهزيمة مُذلة 6-0 أمام إسبانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الأسبوع الماضي والتي أقيمت في “إشبيلية”، وفتحت النار على المدرب يواخيم لوف الذي استبعد مولر بالإضافة إلى الثنائي ماتس هوملز وجيروم بواتنج منذ فترة طويلة رغم مستواهما الجيد مع فرقهم.

لم يتواجد مولر، هوملز وبواتنج مع منتخب ألمانيا منذ مارس 2019، عندما أعلن لوف عدم استدعائهم مرة أخرى في المستقبل، ولكن ربما الهزيمة من إسبانيا تفتح الباب أمامهم للعودة من جديد.

وتحدث توماس عن هزيمة ألمانيا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، وقال: “خسارتنا أمام إسبانيا مؤلمة بالتأكيد، لأنك تشعر بمعاناة زملائك والمقربين منك وأيضًا الجماهير”.

وعن العودة إلى المنتخب من جديد إلى جانب هوملز وبواتنج: “كما قلت من قبل، لم يعتزل أحدًا منا دوليًا”.