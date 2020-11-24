هواء العراق معروض للاستثمار

احمد كاظم

الحكومة الانتقالية للانتخابات عرضت العراق بارضه و سمائه و نفطه و اكله و شربه للاستثمار و لم يبق سوى الهواء ستحاول استثماره و بيعه باكياس النايلون.

الحكومة الانتقالية للانتخابات تتصرف و كانها (حكومة ابدية) رئيسها و وزرائها يجوبون الفضاء بسفرات مكوكية ترفيهية لعقد اتفاقيات سياسية و اقتصادية باعت العراق بالمزاد العلني.

لماذا يتصرف رئيس الحكومة و وزراؤه (كدللالين) بمزاد علني؟

الجواب: لانهم (فارغون من الخبرة) و بالإضافة الى هوس المنصب يتخبّطون لان التخبّط رأس مال المفلس.

لماذا البرلمان في سبات ترك الحكومة تتخبّط؟

الجواب لأن أعضاء البرلمان من نفس العجين.

باختصار: من مدّد عقود شركات الهاتف النقال الفاسدة و اختزل ديونها سيحاول استثمار الهواء و على ولد الخايبة خزنه باكياس النايلون قبل نفاذه.