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هواء العراق معروض للاستثمار

هواء العراق معروض للاستثمار
احمد كاظم
الحكومة الانتقالية للانتخابات عرضت العراق بارضه و سمائه و نفطه و اكله و شربه للاستثمار و لم يبق سوى الهواء ستحاول استثماره و بيعه باكياس النايلون.
الحكومة الانتقالية للانتخابات تتصرف و كانها (حكومة ابدية) رئيسها و وزرائها يجوبون الفضاء بسفرات مكوكية ترفيهية لعقد اتفاقيات سياسية و اقتصادية باعت العراق بالمزاد العلني.
لماذا يتصرف رئيس الحكومة و وزراؤه (كدللالين) بمزاد علني؟
الجواب: لانهم (فارغون من الخبرة) و بالإضافة الى هوس المنصب يتخبّطون لان التخبّط رأس مال المفلس.
لماذا البرلمان في سبات ترك الحكومة تتخبّط؟
الجواب لأن أعضاء البرلمان من نفس العجين.
باختصار: من مدّد عقود شركات الهاتف النقال الفاسدة و اختزل ديونها سيحاول استثمار الهواء و على ولد الخايبة خزنه باكياس النايلون قبل نفاذه.

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