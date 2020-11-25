الإنزعاجية!!

إنزعجَ: تضايق وقلق

الإنزعاج: التضايق والقلق

لو سألتَ المواطن في مجتمعاتنا لأبدى قلقه وإنزعاجه من كل شيئ في البلاد , فهو منزعج من نفسه وظروفه الحافة به , فالعيش ليس سهلا , وتوفير الحاجات الأساسية صعب وقاهر , فالحكومات تحكم بالحرمان من الحاجات , لكي ترهن المواطنين وتعذبهم , وتستثمر في مصادرة حقوقهم الإنسانية الأساسية , وبذلك تحقق نهب ثرواتهم ومحق دورهم الحضاري ووجودهم.

وهذا ديدن مناهح الحكم في مجتمعاتنا الفاقدة للسيادة وحرية تقرير المصير, والتابعة لقوى إقليمية وعالمية تمتهنها , وتعزز بها مصالحها وترسم مشاريعها وتنجز أهدافها.

والإنزعاج طاقة سلبية لها تداعياتها وتأثيراتها السلوكية القاهرة لقدرات التقدم والتفاعل الإيجابي بين أبناء المجتمع الواحد , وبين المجتمع وحكوماته المزعجة , التي تزرع في نفوس المواطنين أسباب العدوان عليها ومعاداتها , والعمل على تدميرها.

وبهذا فالعلاقة تآكلية إستنزافية تهدر الطاقات والقدرات الوطنية , وتؤهل الواقع ليكون سوحا لصراعات ونزالات ذوي المطامع والغايات السيئة.

وكلما تنامت المشاعر الإنزعاجية , تعاظمت الخسائر وتدهورت أحوال البلاد والعباد , ودخل المجتمع في متاهات الوجيع الشديد.

ولابد للحكومات فهم هذه المشاعر وتهذيبها بالعمل المسؤول , الذي يمنح المواطن شعورا بالأمان , وأن ترعى مصالحه وتهتم بمستقبله , ويأتي في مقدمتها نسهيل حصوله على الحاجات الأساسية , وتأمين حقوقه الإنسانية , وإحترام قيمته.

فهل من قدرة على وعي قيمة الإنسان؟!!

د-صادق السامرائي

12\11\2020