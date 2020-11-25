الكاظمي: لدينا مشكلات فـي قانون الاقتراض

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجود مشكلات وأخطاء في قانون الاقتراض، فيما دعا الوزراء الى الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل والإعمار. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “لدينا مشكلات في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها”.

وشدد الكاظمي على “تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

في ما يخص الاستثمار قال الكاظمي إن “الحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين، وعلى الوزراء الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية”.

وفي السياق ذاته، بحث الكاظمي خلال استقباله المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش كريم أسعد أحمد خان، جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة الأممية بهذا الشأن. وأكد الكاظمي، على “أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين”، مبينا أنها “ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم”.