برنامج “الشيرنجيتو” الشهير يفجر مفاجأة بشأن ميسي !

كشف برنامج الشيرنجيتو الإسباني عن مفاجأة كبرى حول خطط أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

ويرتبط ميسي بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021، ولا يتفاوض الطرفان على التجديد حاليًا.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا خلال استضافته بالبرنامج الشهير: “ميسي لا يستبعد مغادرة برشلونة مبكرا، إذ يدرس إمكانية الرحيل في يناير/ كانون الثاني المقبل”.

وأشار إيندا إلى أن “محاولات جرت خلال الموسم الجاري لإصلاح علاقة ميسي مع برشلونة، لكن اتضح أن هذا الأمر بات مستحيلا”.

يذكر أن ميسي سبق أن طلب الرحيل عن برشلونة مجانا، الصيف الماضي، وارتبط اسم البرغوث بالانتقال إلى أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.