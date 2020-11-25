تم افتتاح قاعة تحمل اسم السيدة هيرو ابراهيم احمد

تقديراً لجهودها وخدماتها في الساحة السياسية ، مثل مخضرمة البيشمركة ، والعاملة الإعلامية ، والقائدة السياسية ، فقد تم تكريمها لسنوات عديدة من الخدمة كرئيسة لفرع السليمانية وتدريب الكوادر باجتهاد والتزام بتطوير المنظمات النقابية.

افتتحت القاعة الرئيسية للاجتماع اليوم في اللجنة المنظمة الثانية في السليمانية باسم السيدة هيرو ابراهيم احمد ولمحة من عصر النضال السياسي في معرض القاعة الغني وأمام صورة الحاخام والرئيس مام جلال والرئيس مام جلال و.

وافتتحت قاعة “دادا هيرو” السيدة شاناز ابراهيم احمد مديرة المدرسة السياسية ، وبحضور كل من سعيد ماجد رئيس الفرع الثاني لمنظمة السليمانية وشلر شهيد غفور عضو القيادة وعدد من الشخصيات والكوادر البارزة.

وتضمن الحفل صورة بانورامية لحياة السيدة هيرو ونضالاتها ، وسلوكها السخي والإنساني الذي جذب انتباه الضيوف.

ويعتبر مسئولو وكوادر المول أن افتتاح صالة “داد هيرو” في المول حافزًا مهمًا لتحفيز الكوادر وتطوير المنظمات النقابية وتنميتها بنفس روح العمل التي عملت بها السيدة هيرو.

وبحسب جاي ، فإن افتتاح هذه القاعة سيكون قافلة من الولاء والاحترام للنقابة ، من القادة الدؤوبين وقدامى المحاربين.

وقد قدم جازة سيد مجيد مسؤول اللجنة المنظمة الأولى في السليمانية باقة من أزهار الاحترام والولاء للسيدة شاناز إبراهيم أحمد.

