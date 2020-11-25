تنفيذ شركات عالمية .. مقاييس الكهرباء في طريقها إلى منازل العراقيين

دعت وزارة الكهرباء، أمس، الشركات العالمية إلى استقبال عروضها ودراستها للمضي بمشاريع الجباية الالكترونية، بعد استحصال الموافقات الحكومية اللازمة لذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ان “الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية”، مبينًا أن “هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين، وسيساعد على ترشيد الاستهلاك، وسيشعر المواطنين بالكلفة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء”.

وأضاف أن “المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلالها تغطية رواتب الموظفين وشراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها”، مؤكدا أن “الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي”.

وأشار إلى أن “الوزارة وجهت الدعوات للشركات العالمية المعنية بمشاريع الجباية الالكترونية والتي لها منصات تجارية معتمدة، وهي بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع خلال اسبوعين”.

وأكد أن “هناك شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع”.

وأوضح أن “المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق”، لافتا إلى أن “المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدود الدخل باعتباره سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا”.

وأشار أيضًا إلى أن “المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم نصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات”.

وأكد أن “المشروع سيراقب ويحدد التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما سيراقب جميع من يتلاعب بالمقاييس وكلفة الطاقة”.