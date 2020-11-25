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رفيقنا…صديقنا …حبيبنا حسن الحسني

لانرثيك فالرثاء للموتى وأنت مازلت بيننا ولكن الموت أبعدك عنّا مرغمين…

بحزن عميق تنعى منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا عائلة الرفيق الفقيد حسن الحسني ( أبو لندا ) – السيدة أم لندا ، إبنتيه لندا ولينا ، أخوه الرفيق هاشم الحسني وبقية الأخوة ، ورفاق دربه ، برحيله المؤلم فجرهذا اليوم في إحدى المستشفيات الهولندية بعد صراع مرير مع جائحة الكورونا وتداعياتها الطبية الخطرة.

نعزي أنفسنا وكل أحبة الرفيق . لروحه السلام والراحة ودوام الذكر الطيب .

لنا جميعاً الصبر والسلوان على هذه الفاجعة معاهدين رفيقنا الفقيد إكمال مسيرته النضالية والإنسانية.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا

25 تشرين الثاني 2020

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