زراعة شنگال : الاستيلاء على 33 الف دونم من أراضي الكورد الايزيديين من قبل عرب المنطقة

أفاد مدير زراعة قضاء شنگال (سنجار) ، اليوم الثلاثاء ، بأن 33 الف دونم من الأراضي الزراعية العائدة للكورد الايزيديين تم الاستيلاء عليها من قبل البعض من المكون العربي في المنطقة.

وتتعرض المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ومن ضمنها شنگال للتعريب ، خصوصاً بعد احداث 16 أكتوبر 2017 ، حيث عادت هذه السياسة المستمرة منذ عقود ، الى الواجهة .

شرف نايف ، قال ان الذين استولوا على هذه الأراضي يمنعون المزارعين الكورد الايزيديين في شنگال من الاقتراب من أراضيهم وزراعتها ، لافتاً الى ان ذلك تحول الى مشكلة بين الجانبين.

نايف أشار الى انهم طالبوا الحكومة المحلية في نينوى عبر كتب رسمية ولعدة مرات بمعالجة مشكلة هذه الأراضي لكن لم يتم اتخاذ أي اجراء حتى الآن . وتابع بالقول ان هذه الأراضي عائدة للكورد رسمياً ولدى أصحابها وثائق قانونية ورغم ذلك يتم الاستيلاء عليها من قبل المكون العربي في المنطقة من دون وجه حق.

كما أشار الى انه ومنذ 6 سنوات وأصحاب هذه الأراضي يطالبون باستعادتها لكن من دون جدوى ، ويتم زراعتها من قبل الذين استولوا عليها .

مدير زراعة قضاء شنگال ، أوضح ان هناك 360 الف دونم من الأراضي الزراعية في منطقة شنگال والتي يتم عادة زراعتها بمحصولي الحنطة والشعير .