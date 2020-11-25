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قريباً ..الفيلم الكوردي القصير «رأساً على عقب» في المهرجانات الدولية

تم الانتهاء مؤخراً، من إنتاج الفيلم السينمائي الكوردي القصير «رأساً على عقب» (سەراو خوار) من سيناريو وإخراج الشاب المتمكن هردي حسن.

والفيلم من إنتاج دائرة فنون السينما في أربيل التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان.

وسينطلق الفيلم للمهرجانات السينمائية الدولية ويتم التسويق له من قبل شركة «كينك» الفنية، وأول مشاركة للفيلم ستكون في مهرجان أيام السينما العراقية منتصف شهر كانون الأول المقبل.

وللمخرج هردي حسن أسلوب في الاشتغال الصوري والسينمائي ومعجب بأسلوب المخرج الإسباني أمير كوستاريكا، وتحويل عوالم واقعية إلى فانتازيا سحرية جميلة.

وسبق أن حازت أفلامه على العديد من الجوائر، أهمها جائزة أفضل مخرج شاب من قبل مؤسسة روانكة عام ٢٠١٨، وجائزة أفضل مخرج في الدورة الثالثة لمهرجان السينما ضد الإرهاب في أربيل.

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