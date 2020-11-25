قريبًا فـي بغداد ولمدة 11 يومًا..300 دار ومليون عنوان في معرض العراق الدولي للكتاب

حددت مؤسسة المدى للإعلام وللثقافة والفنون، كانون الأول المقبل، موعدًا لافتتاح معرض العراق للكتاب، تحت عنوان دورة “مظفر النواب”، بمشاركة 300 دار من 21 دولة.

وذكرت المؤسسة، في بيان أن “العاصمة بغداد تحتضن للفترة من 9 – 19 كانون الأول المقبل، معرض العراق الدولي للكتاب، دورة (مظفر النواب)”، مضيفة “ويقام المعرض، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين العراقيين، على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور”.

وأوضح البيان أنه “سيشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والابداعية والفنية”.

وتابع “يفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحًا ويستمر إلى الساعة 10 مساءً خلال الاحد عشر يومًا، وسيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية، بضمنها أمسيات الرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة، كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية”.

وأشار البيان إلى أن “المعرض سيقام في خمس صالات كبيرة، ويخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي، وأفضل المقاهي المعروفة في البلد”.

وأكدت المؤسسة أن “إدارة المعرض اتخذت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة كورونا، حيث ستوفر الكفوف والكمامات بالإضافة الى بوابات تعفير ذكية واجهزة لتعقيم الهواء داخل الصالة، مع وضع الاشارات والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي”.