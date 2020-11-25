محلل سياسي: أحزاب السلطة تريد تحويل العراق إلى «النظام الاستبدادي» من خلال قانون جرائم المعلوماتية

أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، اليوم الأربعاء، أن أحزاب السلطة تريد تحويل العراق إلى النظام الاستبدادي بشكل كامل من خلال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، حيث أن العراق يعاني بشكل فعلي من نظام «الحكم الاستبدادي»، حسب تعبيره، حينما قتلت الحكومة السابقة نحو ٦٠٠ من المتظاهرين وجرحت ٢٥ ألفاً آخرين لمجرد تعبيرهم عن الرأي.

وأشار الشمري لـ (باسنيوز)، إلى أن «قانون جرائم المعلوماتية يحمل ألغاماً كثيرة، حيث يقول في إحدى فقراته أن الحرية مكفولة وفق مفهوم (المعارضة الموضوعية)، وهنا كيف للبرلمان تشريع هذا القانون دون تفسير ما هي (المعارضة الموضوعية)؟، وكذلك يوجد مصطلح آخر وهو (النقد البناء)، وهنا كيف سيتم تحديد النقد البناء؟ بالتالي جميع تلك المصطلحات غامضة وقابلة للتأويل بأكثر من تفسير».

إحسان الشمري

مبيناً بأن «هذا القانون لا يهدف فقط لحماية الفاسدين والذين باتوا يدركون مع الأحزاب والدول التي تدعمهم أن هناك متغير على مستوى الرأي العام العراقي، حيث أن الرأي العراقي لم يعد خانعاً بل أصبح ثائراً يكشف كل شيء، وبالتالي جاء قانون جرائم المعلوماتية من أجل وضع حد لهذا الرأي العام مع المؤسسات الإعلامية».