موسكو: جميع الأطفال الروس الذين تم نقلهم إلى العراق عادوا لأرض وطنهم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن جميع الأطفال الروس الذين تم نقلهم سابقا إلى العراق والذين تم تحديد هويتهم، أعيدوا إلى أرض وطنهم.

وقال لافروف أثناء مؤتمر صحفي عقد في موسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره العراقي فؤاد حسين: “كما تعلمون، هناك مواطنون روس أيضا بين أشخاص وجدوا أنفسهم ضالعين في أنشطة مخالفة للقانون. ويعتبر أطفال المواطنين الروس مشكلة منفردة”.

وأضاف “نحن ممتنون للقيادة العراقية على تعاونها الوثيق مع وزارتنا ومع مفوضتنا لحقوق الطفل (آنا) كوزنيتسوفا، والذي نجحنا، خلال العام الماضي، في إعادة جميع الأطفال تقريبا ممن تم تحديد هويتهم إلى روسيا. ويمثل ذلك جانبا مهما جدا من جوانب تفاعلنا”.