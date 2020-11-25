وفاة أسطورة كرة القدم صاحب القميص رقم (10) .. دييغو ماردونا

توفي أسطورة كرة القدم، والذي ارتبط اسمو بالقميص رقم (10) دييغو مارادونا، أعظم لاعب أرجنتيني على الإطلاق، اليوم الأربعاء،، حسبما ذكرت صحيفة «كلارين».

وقالت الصحيفة، إن ماردونا أصيب بنوبة قلبية. وخضع مارادونا لعملية جراحية في الدماغ في وقت سابق من هذا الشهر.

ويصنف ماردونا كأعظم لاعب أرجنتيني في التاريخ، فاز بكأس العالم 1986 مع منتخب بلاده، عندما قام بحركات تاريخية في المباراة النهائية ضد إنكلترا.

وفي الأندية، صنع ماردونا التاريخ في بوكا جونيورز ونابولي، حيث كان نال بطولة الدوري الإيطالي وبطولة دوري الأبطال الأوروبي UEFA.

أفل نجم الأسطورة ماردونا بعد مشاكل اعترضت حياته الخاصة، ولم ينل في عمله كمدرب المجد الذي وصل إليه كلاعب.