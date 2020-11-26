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أكثر من 29 ألف إصابة بـ «كورونا» في تركيا خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 174 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 13.014.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، إنها سجلت خلال اليوم الماضي 29.132 إصابة جديدة بـ «كورونا» على مستوى البلاد.

وأوضحت أن حصيلة الحالات التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس وخضعت للعلاج ارتفعت إلى 474.606 إثر تسجيل 6.876 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن حالات الشفاء بلغت 388.771 حالة بعد تعافي 3.291 حالة جديدة.

وبينت الوزارة أنها أجرت 168.348 فحص «كورونا» خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 17.901.868.

وقالت إن نسبة المصابين الذين يعانون من متلازمة ‹ذات الرئة› بلغت 3.4%، فيما بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة 4.711.

وحتى ساعة إعداد الخبر، بلغ عدد مصابي «كورونا» حول العالم 61,012,676 توفي منهم 1,432,613 فيما تعافى 42,259,632.

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