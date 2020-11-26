إقليم كردستان يراسل بغداد لإطلاق رواتب موظفيه

بعث مجلس وزراء اقليم كردستان، أمس، رسالة الى حكومة بغداد يطالب فيها بإرسال رواتب الموظفين لأربعة اشهر، فيما أكد انه أوفى بكافة التزاماته للتوصل الى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية.

وقال مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان تلقته (المدى) انه “جرى التباحث حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب الاتحادي وبغياب الكتل الكردستانية”.

وأكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال الاجتماع، على أن “إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمرًا في المحادثات”. وأشار بارزاني إلى أن “حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان”. وأكد أن “التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم”. وقرر مجلس وزراء اقليم كردستان “إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020”.

وفي سياق متصل، ثمّن مجلس وزراء اقليم كردستان “موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية”. وطالب مجلس وزراء الاقليم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ”دعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم”.