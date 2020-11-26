اقتصاديون: أضرار انسحاب الأميركان من العراق كبيرة

قال اقتصاديون ومحللون إن “الأضرار غير المنظورة” لانسحاب القوات الأميركية على الاقتصاد العراقي قد تكون كبيرة، في وقت يترنح اقتصاد البلاد تحت وطأة انخفاض أسعار النفط وتقليل معدلات التصدير وأزمة فايروس كورونا.

وقال الخبير الاقتصادي براء شنان إن “انسحاب القوات الأميركية دفع شركات مثل إكسون موبيل للتفكير بالانسحاب من مشاريع مهمة في حقول النفط جنوبي العراق”، مضيفا: هذه خسارة مباشرة للاقتصاد، وأيضا خسارة للسمعة الاستثمارية للبلاد.

ونقلت صحف ومواقع أميركية متخصصة بالاقتصاد، منها بلومبرغ وأناليز ماركيت، أنباء عن أن شركات صينية تدرس الاستحواذ على نسبة 38 بالمئة التي تمتلكها إكسون موبيل في صفقة حقل القرنة في البصرة جنوبي العراق.

ونقلت إكسون موبيل إدارة عملياتها إلى الإمارات في عام 2019 بعد تهديدات تعرض لها فريق عملها في العراق، قبل أن تعود بعدها بأيام إثر ضمانات أمنية قدمت للشركة.

ويقول شنان إن الشركات الأميركية “مغامرة” عادة، وتعمل في ظروف سيئة أمنيا بالنسبة للشركات العالمية الأخرى، وانسحابها يعطي مؤشرات عن مدى “سوء الأوضاع” في العراق كما أنه قد يعني أن حقل النفط بصورة عامة غير مضمون، وهذا خطر جدا في بلد يعتمد بالكامل على الموارد النفطية.

وبالنسبة للخبير الاقتصادي حسن الأسدي فإن انسحاب الشركة الأميركية قد يكون غير مرتبط بانسحاب قوات الجيش الأميركي “في حال كان هناك حقا انسحاب” كما يقول، مضيفا أن “الغالبية العظمى من الاستهدافات والعرقلة للشركات النفطية في العراق كانت من نصيب الشركات النفطية الأميركية، وهذا يصب بمصلحة منافسيها الصينيين والروس الذين كانوا أكثر أمانا وقدرة وابتعادا عن الاستهداف”.

وبحسب الأسدي فإن “إبعاد العراق عن الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الغربية وإجباره على اقتصار علاقاته الاقتصادية مع الشرق يضر باقتصاده بصورة كبيرة”.

ويقول المحلل السياسي العراقي، نصار السهيل، لموقع (الحرة) إن “النفط مرتبط بالسياسة، إذا انسحب الجيش الأميركي والشركات الأميركية من العراق، فهذا يعني بالتأكيد تراجع أهمية العراق في حسابات السياسة الأميركية، وهذا ما قد يكون سلبيا بالنسبة للعراقيين”.

لكن السهيل يستدرك بالقول إن “السياسة تتغير دائما، والعراق يمتلك موقعا ستراتيجيا وثروات ضخمة تجعل من الصعب تجاهله، خاصة أن وصول القاصفات الأميركية إلى الشرق الأوسط والتغييرات التي تجريها القوات الأميركية على مواقع انتشارها تشير إلى أن شيئا قد يحدث في أي وقت”.

وأثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب قوات إضافية من العراق وأفغانستان مخاوف من تأثر أداء التحالف ضد داعش.

وقال الخبير العسكري والستراتيجي اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي، إن “ترامب لم يأخذ رأي الحلفاء عندما قرر الانسحاب في شهر كانون الأول من العام الماضي، رغم اعتراض البنتاغون والحلفاء، حيث أن وجود الأخيرين مرتبط بالوجود الأميركي، وبسبب هذا الاعتراض تمت إقالة وزير الدفاع الأمريكي”.

وتابع القيسي بالقول: “هناك 3200 جندي أميركي في العراق، وما بين 800 إلى 900 جندي في الشرق السوري، سوف يخفضون إلى 2500 جندي كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فسيتم فيها الانسحاب من قاعدة عين الأسد، أما المرحلة الثالثة فستخضع إلى ما تحدده الانتخابات الرئاسية الأمريكية.”

وأضاف القيسي قائلًا: “إذا ما شعر ترامب بأن بايدن هو من سيتسلم الرئاسة الأميركية، عندها سيقوم بسحب القوات الأمريكية من العراق، كي يحرج بايدن ويضع أمامه العراقيل، فهناك خشية من قيام ترامب باتخاذ قرارات قد تحرج الولايات المتحدة خلال هذين الشهرين”.