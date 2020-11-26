السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب “كمية كبيرة” من الأدوية إلى بغداد

احبطت السلطات اللبنانية، الخميس، عملية تهريب “كمية كبيرة” من الأدوية بحوزة عراقي إلى بغداد.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام”، إن “فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت أحبطت اليوم، عملية تهريب كمية كبيرة من الأدوية مع عراقي كان يحاول تهريبها إلى بغداد عبر الخطوط الجوية العراقية”.

وأضافت أن “الكمية عبارة عن 378 علبة و 700 ظرف من مختلف الأدوية”، مؤكدة “مباشرة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار التحقيقات، وأحيل الموقوف الى الجرائم المالية لاستكمال التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.