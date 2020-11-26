المدفعية التركية تجدد قصف مواقع النظام و‹قسد› بريف كرى سبي

جددت المدفعية التركية، مساء اليوم الأربعاء، قصفها مواقع ونقاط قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› والنظام السوري في ريف كرى سبي (تل أبيض) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال مصدر إعلامي مطلع من المنطقة إن «الجيش التركي وميليشياته قصفوا نقاط وقواعد (قسد) والنظام في قرى كور حسن، قزعلي، وخربة بقر في ريف كرى سبي الغربي بالمدفعية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية».

وكانت جبهة بلدة عين عيسى جنوبي كرى سبي قد شهدت اشتباكات عنيفة، يوم أمس الثلاثاء، ما أسفر وقوع عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وخرجت تظاهرة اليوم الأربعاء في بلدة عين عيسى طالبت القوات الروسية بوقف الاعتداءات التركية على البلدة وريفها.

وتشهد جبهة عين عيسى وكرى سبي منذ أقل من شهر اشتباكات عنيفة بين ‹قسد› وحليفها النظام السوري من جهة والجيش التركي وميليشياتها من جهة أخرى، ما أسفر عن وقوع مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.