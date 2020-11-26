بالفيديو.. محلل: اطلاع بايدن على تقارير الاستخبارات كان يجب أن يجري بعد فوزه مباشرة

قال سعيد عريقات، المحلل السياسي، إن اطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن على تقارير المخابرات السرية خطوة تقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنها تأخرت بسبب دونالد ترامب.

وعن تصريحات بايدن بشأن فريقه الرئاسي، أوضح عريقات لقناة الغد، أن بايدن، سيعمل ضمن فريقه القديم، ومن المتوقع أن يعود إلى الاتفاقيات السابقة التي أنهاها ترامب خلال فترته، وربما سيبقى على عدد من الاتفاقات.

ويمضي بايدن قدما في تحضير إدارته لتولي المهام، رغم عدم اعتراف الرئيس دونالد ترامب، بخسارته في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت، مطلع نوفمبر الجاري.

ووافق البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن للتقارير السرية للمخابرات الأمريكية، والتي تُرفع إلى الرئيس.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن مدير مكتب وزير الدفاع بالوكالة كاش باتيل سيترأس فريق الإشراف على انتقال الملفات لإدارة الرئيس المنتخب.

وأعلن بايدن تعيين عدد من الأعضاء في مناصب بارزة في إدارته، التي من المقرر أن تتولى مهامها في البيت الأبيض، في 20 يناير الثاني المقبل.

وقال مراسل قناة الغد من واشنطن، إن فريق الرئاسة في البيت الأبيض تواصل هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكنه لم يتسلم إحاطة رسمية حتى مساء أمس.