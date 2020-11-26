سيول وعواصف رعدية ابتداء من السبت المقبل

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث سيول وعواصف رعدية في بعض الأماكن بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، في يوم السبت المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المدى): “نتوقع أن تتأثر البلاد اليوم الخميس بمنخفض جوي من البحر المتوسط ليكون الطقس في عموم البلاد غائمًا جزئيًا، وأحيانا غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى”.

وأضاف، أنه “من المتوقع أن يكون غدا الجمعة اندماج منخفض البحر المتوسط مع منخفض جوي آخر من البحر الأحمر، ليسبب تساقط أمطار خفيفة في أماكن متعددة من البلاد، وتزداد شدتها في المنطقة الجنوبية بعد ظهر يوم السبت المقبل”. وأشارت هيئة الانواء الجوية إلى أن “تأثير هذا المنخفض الجوي المتكور اعلاه الناتج من الاندماج، يستمر على البلاد، ليكون الطقس غائمًا مصحوبًا بتساقط أمطار متوسطة الشدة (من ضمنها العاصمة بغداد)، وتزداد شدتها خاصة في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية (دیالى، والكوت، والعمارة، والناصرية، والبصرة)”، مضيفة: “من المحتمل أن تشهد بعض هذه المناطق حدوث سيول فيها لغزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية”. وبينت، أن “يوم الأحد المقبل سيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ثم يبدأ تأثير هذا المنخفض الجوي بالانحسار تدريجيا بعد الظهر، وابتداءً من الأقسام الغربية ليتحول الطقس الى صحو مع بعض القطع من الغيوم”.