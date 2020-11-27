الأرجنتين تودع الأسطورة مارادونا مع بدء الحداد الوطني

يودع الشعب الأرجنتيني رسميا اليوم الخميس ابنا أثيرا من أبناء البلاد هو لاعب كرة القدم المخضرم دييغو مارادونا صاحب الشعبية الواسعة الذي تخللت حياته جولات من الصراع مع الإدمان.

وسيسجى جثمان مارادونا، الذي توفي في منزله عن 60 عاما إثر أزمة قلبية أمس الأربعاء، في قصر كاسا روسادا الرئاسي من يوم الخميس حتى السبت المقبل، وينتظر أن تلقي جموع غفيرة نظرة الوداع على نعشه خلال ثلاثة أيام في إطار الحداد الوطني التي أعلنه رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز.

وقال مرسوم الحداد الرسمي إن مهارة مارادونا الكروية “التي لا تضاهيها مهارة حولته إلى واحد من أشهر الشخصيات في العالم، إذ طبقت شهرته الآفاق وحظي باعتراف الجميع بأنه أفضل لاعب في العالم”.

وخرج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين إلى الشوارع أمس الأربعاء حدادا عليه، ووضعوا الزهور والرسائل عند البيت الذي قضى فيه طفولته وعند ناديه السابق بوكا جونيورز لكرة القدم.

وكان لمارادونا مشوار طويل قاد خلاله منتخب بلاده إلى مجد الفوز بكأس العالم عام 1986، وتضمنت تلك البطولة مباراة في الدور ربع النهائي أمام إنكلترا سجل فيها مارادونا هدفين يعتبران من أشهر أهداف كأس العالم على الإطلاق أحدهما سجله بيده خلسة.

وحفلت حياة مارادونا بمشاكل صحية عديدة نتيجة الإدمان. ودخل في وقت سابق هذا الشهر إلى المستشفى لعلاج أعراض ظهرت عليه منها فقر الدم والجفاف، وخضع لجراحة طارئة بسبب ورم دموي.