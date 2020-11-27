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الجبوري: ستكون هنالك شراكة بالقرار السياسي ولن نمضي بمشروع اقالة الحلبوسي

أكد النائب احمد عبد الله الجبوري، الخميس، أنه لن يتم المضي بمشروع إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرا الى ضرورة التوافق على تغيير اولويات الاداء.

وقال الجبوري في بيان إنه “نرجح مراجعة المطالبة باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توافق على تغيير اولويات الاداء وتوزيع المهام وشراكة القرار اضافة الى قصر عمر البرلمان”.

وأضاف “ستكون هنالك شراكة بالقرار السياسي ولن نمضي بمشروع اقالة الرئيس الحلبوسي”، داعيا الى “استلهام العبر والدروس من معطيات الحرب على الارهاب وتوحيد الجهود لحماية ثوابت العيش المشترك”.

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