الحكيم للسفير الروسي: العراق غني بامكاناته وثرواته وطبيعة الازمة الحالية ازمة سيولة

اكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الخميس، ان العراق غني بامكاناته وثرواته، واصفا الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق بـ”ازمة سيولة”.

وقال مكتب الحكيم في بيان ان “رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف وتناول مع المشهد السياسي محليا ودوليا والعلاقات الثنائية بين روسيا والعراق وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين فضلا عن تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية اقليميا ودوليا”.

واكد الحكيم على “اهمية استثمار المشتركات بين بغداد وموسكو في جميع المجالات”، فيما تطرق الجانبان الى “طبيعة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق”.

واوضح الحكيم بحسب البيان ان “العراق غني بامكاناته وثرواته وطبيعة الازمة الحالية ازمة سيولة داعيا الى تكامل الادوار بما يتعلق بالسوق النفطية”.

وحول رؤية الحكيم للازمة السياسية العراقية اشار الى ان “الحل يكمن في تشكيل تحالف عابر للمكونات تحضر فيه جميع المكونات ويمثل نواة الموالاة والمعارضة”.

وعن الانتخابات المبكرة اكد رئيس تحالف عراقيون على “مصيريتها”، فيما شدد على ان “الامن الانتخابي والتنافس على اساس البرامج”.