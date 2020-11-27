الدفاع الإيرانية: مقتل العالم النووي محسن فخري زاده بعد فشل محاولات انقاذ حياته

اكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة اغتيال محسن فخري زاده أحد أبرز العلماء النوويين بهجوم مسلح وصفته بالإرهاب.

وذكر موقع القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن “الهجوم يدل على أن الغرب لا يريد لإيران أن تستخدم الأسلوب العلمي في البرنامج النووي، مهددا بأن بلاده ستلاحق الجناة”.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فخري زاده من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية، وكان على لائحة العقوبات الدولية منذ عام 2007؛ لاتهامه بالضلوع في برنامج التسلح النووي والصاروخي.

وتحدثت الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت سابق عن زاده، ودوره في صناعة الرؤوس المتفجرة؛ لكن طهران تنفي ذلك.

ويوصف العالم محسن فخري زاده بأنه رأس “البرنامج النووي الإيراني”، الذي تحاربه الولايات المتحدة وإسرائيل، وتسعيان إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، في حين تؤكد طهران أنها تسعى فقط للحصول على الطاقة النووية دون السلاح.