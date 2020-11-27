(بالفيديو) لهذا السبب استهدفت ميليشيا ‹ربع الله› مركز مساج في الكرادة

كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، أن استهداف ميليشيا «ربع الله» لمركز المساج في منطقة الكرادة وسط العاصمة، يأتي ضمن عمليات الابتزاز التي تمارسها الميليشيات المسلحة ضد أصحاب مراكز المساج وصالات القمار ومحال بيع الخمور.

وأوضح المصدر أن «الميليشيات تفرض دفع مبالغ مالية على أصحاب تلك الأماكن مقابل عدم استهدافها وبحجة تأمين الحماية لها في حال تعرضت إلى مشكلة قانونية مع دوائر الدولة المختصة، وهي تأخذ أموالاً طائلة، وقد قسمت المناطق في بغداد فيما بينها لعدم حصول صراع وتضارب في أعمالها».

لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية تتخذ موقف المتفرج فقط لكونها تخشى من انتقام تلك الميليشيات التي تسندها أحزاب كبيرة ومسؤولين كبار في مناصب مهمة بالدولة، وبالتالي فإنها لا تتحرك لحماية تلك الأماكن أو تقوم بعمليات مطاردة بعد قيام تلك الميليشيات بتنفيذ هجماتها».

وفي وقت سابق مساء اليوم، اقتحمت مجموعة من ميليشيا تطلق على نفسها «ربع الله» فندقا وسط العاصمة العراقية بغداد، ثم قامت بإخراج العاملين في مركز للمساج داخل الفندق.

وأظهر مقطع مصور نشرته مواقع تابعة لميليشيا «ربع الله» لحظة اقتحام عدد من الأشخاص لفندق جبل بيروت في منطقة الكرادة ببغداد.

كما أظهر المقطع قيام المجموعة المسلحة بضرب العاملين والزبائن في مركز للمساج بالعصي والهراوات.