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محافظ البنك المركزي والسفير الاردني يبحثان تعزيز التعاون في القطاع المصرفي

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الخميس، مع السفير الاردني تعزيز التعاون في المجالات التي تخص القطاع المصرفي.

وقال البنك في بيان إن مخيف “استقبل، اليوم الخميس، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخص القطاع المصرفي”.

وأكد مخيف “حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز علاقاته المالية وتطويرها مع المملكة الأردنية ما سيسهم بتوفير بيئة أمنة للأستثمار”.

من جهته أبدى السفير الأردني “دعم بلاده بمختلف المجالات، وفتح آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع البنك المركزي العراقي وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

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