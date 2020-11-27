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وزير التعليم يوجه باستمرار التقديم للقبول المركزي الى الثلاثين من تشرين الثاني

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، باستمرار التقديم للقبول المركزي الى الثلاثين من تشرين الثاني.
وقال المتحدث الرسمي ل‍وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه باستمرار التقديم للقبول المركزي الى غاية نهاية يوم الاثنين الموافق الـ30 من تشرين الثاني 2020”.

واشار الى ان “ذلك ياتي في سياق إتاحة التقديم للطلبة خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد 1995 فما دون وتوفير فرصة تدقيق الخيارات لدى الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني”.

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