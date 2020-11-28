إليسا توجه رسالة للنساء بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى كل امرأة معنفة تدعوها فيها لأن تنبذ العنف وأن تقاومه لا أن تستسلم إليه وذلك عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت :”لكل امرأة معنّفة، ارفعي الصوت وارفضي العنف والاعتداء على حريتك وقولي لأ. إنتي الوحيدة اللي قادرة تكسري صمتك وتكسري الصورة النمطية وتحققي حريتك”.

وكانت إليسا بشخصيتها القوية قدمت الدعم للنساء في البلاد العربية من خلال العديد من الأغنيات والكليبات التي قدمتها، ودعتهن للتمسك بأحلامهن ومواجهة الصعاب، وهي أول الفنانات التي تناولت موضوع العنف ضد المرأة في أغنيتها وكليب “يا مرايتي” الذي طرحته في عام 2015، وحمل رسالة قوية إلى كل سيدة تتتعرض للعنف والضرب من قبل زوجها، وضرورة التوقف عن تحمل هذه الصعاب والاستمتاع بالحياة.