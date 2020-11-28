احباط
بئس العيش بين مطرقة متاهة السياسة…
ومتاهة الجائحة …
بئس الضمائر النائمة…
بئس مركب بدفات قيادة مختلفة
بئس العيش اللاعيش…
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بئس حياة تعرج بساق واحدة…
بئس عقل نافق الذاكرة…
بئس فم بلا اضراس واسنان صامدة…
بئس واد جار بمياه مالحة…
بئس سماء بلا سحب ماطرة…
بئس ريح بلا حبوب لاقحة…
بئس ثلوج للمزارع قاتلة…
بئس أرض جاحدة…
بئس شعوب للنعيم ناكرة…
بئس حياة يغزوها الممات…
بئس العيش اللاعيش
بئس دفات قيادة في لجج البحر مغامرة
بئس ثعالب متأسدة في الصحراء تائهة
من ديواني “جدلية العشق والغرام” الاديبة والكاتبة المسرحية والناقدة والشاعرة
فوزية بن حورية