اعلن مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الجمعة، عن اقالة قائد شرطة ذي قار حازم الوائلي على خلفية الاحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال معن في بيان انه “تم اقالة الوائلي من منصب قائد شرطة ذي قار”.

واضاف انه “تم تعيين اللواء عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار”.

وقبيل ذلك افاد مصدر امني، بان حصيلة الاشتباكات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية بلغت قتيلين اثنين واكثر من ٥٠ مصابا.

ومساء اليوم، افاد مصدر امني، الجمعة، ان عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد اندلاع شجار في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.