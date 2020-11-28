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الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس وتفادي التصعيد بعد اغتيال العالم النووي الإيراني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف لضبط النفس وتفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال فرحان حق ، المتحدث باسم الأمين العام ، في بيان له ، يوم الجمعة “اطلعنا على التقارير حول اغتيال عالم نووي إيراني بالقرب من طهران الجمعة . نحن ندعو إلى ضبط النفس وضرورة تفادي أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة”.

يذكر أن العالم محسن فخري زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووي، اغتيل في إيران يوم الجمعة.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم الإيراني، وتوعدت بالانتقام من مرتكبي عملية الاغتيال.

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