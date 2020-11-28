الداخلية بشأن عصابة هيئة التقاعد: عدد عناصرها 29 بينهم 17 موظفا

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان عدد عناصر عصابة هيئة التقاعد بلغت 29 بينهم 17 موظفا، مبينة ان الاماكن التي نشطوا في عملية التزوير هي الشواكة والوثبة وصلاح الدين والانبار ونينوى.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن في تصريح للقناة الرسمية ان “التحقيق مع عصابة هيئة التقاعد مستمر، مبينا ان “العملية باشراف القائد للعام للقوات المسلحة ومتابعة وزير الداخلية”.

واضاف ان “الـ ٢٩ الملقى القبض عليهم من ضمنهم ١٣ هم موظفين في الهيئة ٤ منهم موظفات”، مشيرا الى ان “رئيس العصابة المدعو ابو هاشم وزوجته المدعوة كوبرا كان لديهم مكتبين الاول في الشواكة والثاني المنصور”.

واكد ان “الاماكن التي نشطوا في عملية التزوير فيها في الشواكة والوثبة وصلاح الدين والانبار ونينوى”، لافتا الى انه “تم ضبط طابعات قديمة واختام فسفورية”.

وتابع معن ان “احد المتهمين كان يعمل سابقا في الهيئة وحول بيته الى ورشة عمل”، موضحا ان “العملية استمرت لمدة اشهر”.

وبين ان “المجموعة كانت تعرقل معاملات المتقاعدين والمراجعين والقسم منهم يقومون بسرقة بعض هذه الملفات للاستفادة منها”، مشيرا الى انه “سيتم ايقاف جميع المعاملات والرواتب المزورة من خلال تتبع المعلومات وتقاطعها وتدوين الافادات”.