الداخلية تفتح تحقيقا في اقتحام ميليشيا “ربع الله” مركزاً للمساج في بغداد .. ومصدر: اجراء شكلي بعد كل خرق

كشف مصدر أمني عراقي ، الجمعة ، عن إخضاع القوة الماسكة للأرض في الكرادة الى مجلس تحقيقي عاجل ، بعد تعرضها لخروقات أمنية أثرت على استقرارها.

وبحسب المصدر ، فإن “وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في قيام ميليشيا تطلق على نفسها (ربع الله) باقتحام مركز للمساج وسط منطقة الكرادة”.

مضيفاً ، أن ” هذا التحقيق قد لا يسفر عن شيء ، لأن أحدا لا يعترض هذه الميليشيات وتنقلاتها وسط العاصمة “، مشيراً الى أن ” هذا الاجراء (التحقيق) يظل شكليا تقوم به الوزارة بعد كل خرق أمني”.

وأبدى ناشطون ومراقبون عراقيون استغرابهم من تحرك هذه المجموعة المرتبطة بميليشيات موالية لإيران، بكل سهولة في شوارع العاصمة العراقية من دون أن تحرك قوات الأمن ساكنا لوقفهم.

وكتب ناشطون على تويتر تغريدات أشاروا فيها إلى أن بغداد “احتلت من قبل دواعش الشيعة”، فيما تحدث آخرون عن مساعي هذه المجموعات الموالية لطهران لفرض ايديولوجيتها المتشددة على البلاد.

وكانت مقاطع مصورة ، بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أظهرت عناصر من ميليشيا موالية لايران تطلق على نفسها اسم “ربع الله” يحطمون محتويات مركز للمساج في العاصمة بغداد.

وأظهرت المقاطع مجموعة أشخاص ملثمين يرتدون ملابس مكتوب عليها “ربع الله” ويحملون هراوات يضربون بواسطتها شباب وشابات كانوا موجودين في المكان لحظة اقتحامهم له ، ثم يقومون بتكسير محتويات المركز، بينما هم يرددون “لبيك يا زهراء”.

كما اظهرت مقاطع اخرى اعتداء جماعي بالضرب المبرح لافراد الميليشيا على عاملتين في المركز .