الميليشيات تحول كوكوك الى اكبر مخزن وممر للمخدرات في العراق

أكد ناشط مدني من محافظة كركوك ، اليوم السبت ، ان ضبط مخزن للمخدرات يحتوي على 14 مليون و600 ألف حبة مخدرة أول امس يدل على تحويل الميليشيات المسلحة المتواجدة في كركوك ، المحافظة الى اكبر مخزن وممر للمخدرات في العراق حيث تعد تلك اكبر كمية يتم ضبطها في البلاد.

محمد خالد أوضح ، ان ” الميليشيات جعلت من محافظة كركوك مخزن للمخدرات لكي تقوم بعد ذلك بتوزيعها للمحافظات الشمالية والغربية حيث تتولى تلك الميليشيات عمليات ادخال المخدرات وتخزينها وتوزيعها باستغلال النفوذ الكبير الذي تتمتع به وباستخدام العجلات الحكومية ايضاً”.

مبيناً بان “نسبة تعاطي المخدرات ارتفعت جداً بعد دخول الميليشيات للمحافظة خصوصاً بين صفوف الشباب ولم تعد كركوك مجرد ممر لشحنات المخدرات بل أصبحت مستهلكة لها فيما تعجز الأجهزة الأمنية عن وقف تجارة المخدرات لتخوفها من الميليشيات”.

وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وانسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من هذه المناطق بعد هجوم عسكري غير مبرر من جانب القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان.