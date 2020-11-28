صراع الصدارة في الدوري الإسباني يحتدم بين “الوجوه الجديدة”

يحتدم صراع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم في المرحلة الثالثة عشرة بين ثلاثي لم تعهده ملاعب “لا ليغا” في السنوات الأخيرة، أقطابه ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وفياريـال.

وإذا كان وجود فريق العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد بين فرق القمة ليس بالأمر الجديد عليه كونه لم يبارح هذا المكان منذ موسم 2012-2013، فإن الغريب هو اختفاء اسمي حامل اللقب ريـال مدريد (الرابع) وبرشلونة (الثالث عشر) عن مقدمة الترتيب.

ولا يشفع للفريقين العملاقين خوضهما عددا أقل من المباريات (مباراة لريال ومباراتان لبرشلونة) عن سوسييداد صاحب الصدارة لأن أتلتيكو نفسه المتأخر عنه بثلاث نقاط فقط لديه مباراتين مؤجلتين.

وستكون الفرصة مواتية أمام أتلتيكو الذي يحل ضيفا على فالنسيا السبت، لتقليص الفارق مع سوسييداد الذي سيصطدم بضيفه فياريـال الأحد.

وأحرز سوسييداد المتصدر الحالي والفائز بمبارياته الست الأخيرة، لقب الدوري المحلي مرتين في تاريخه عامي 1981 و1982 بفارق ضئيل عن ريـال مدريد وبرشلونة. أما فياريـال، فكانت افضل نتائجه حلوله وصيفا في موسم 2008 بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.

سيميوني.. وهدية “الغواصة الصفراء“

ويمني فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه بهدية من فياريـال تضعه على رأس الترتيب قبل مواجهة هامة ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى عكس ادائه المحلي يبدو أتلتيكو ضعيفا في المسابقة القارية إذ فاز في مباراة واحدة مقابل تعادلين وخسارة ما وضعه في المركز الثاني خلف البافاري الفائز بجميع مبارياته والضامن تأهله إلى دور الـ16.

ويتنافس أتلتيكو على البطاقة الثانية مع لوكوموتيف موسكو الذي تعادل معه الأربعاء سلبيا، علما أن الفارق بينهما نقطتين.

في المقابل أهدر فياريـال فرصة ضمان وصوله إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس بتعادله 1-1 مع مضيفه ماكابي تل أبيب الإسرائيلي إذ كان الفوز كفيلا بمنحه التأهل المبكر.

ولن تكون مهمة فياريـال سهلة أمام خصم فاز في آخر ست مباريات في “لا ليغا” ويطمح لتدوين اسمه بين الكبار وتحقيق معجزة باختراق ثنائية “ريال -برشلونة”.

مباراة “سهلة” للنادي الملكي

ويخوض ريـال مدريد مباراة سهلة نسبيا أمام ألافيس السبت، وهو يدخلها منتشيا باقترابه من التأهل إلى دور الثاني لدوري الأبطال بعد فوزه بثنائية نظيفة على خصمه إنتر ميلان الإيطالي في جوزيبي مياتسا، بينما يستضيف برشلونة المتأهل إلى الدور المقبل في المسابقة الأوروبية أوساسونا الأحد.

وفاز برشلونة في مبارياته الأربع في دوري الأبطال آخرها الثلاثاء بتشكيلة احتياطية على دينامو كييف الأوكراني برباعية نظيفة.

واعتبر مدرب “بلاوغرانا” الهولندي رونالد كومان أن الصورة التي ظهر عليها الفريق أمام خصمه الأوكراني “هي التي يجب أن نراها.. فريق يقاتل للفوز” مؤكدا أنه لا يزال امام الكثير من العمل الذي يجب القيام به لوضع الفريق على السكة الصحيحة.

ولا يزال المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان يبحث عن التوليفة الصحيحة لتشكيلته وقال بعد فوزه على إنتر الايطالي فريق زميله السابق انتونيو كونتي “لا أعرف ما إذا كانت هذه هي مباراتنا الأكثر اكتمالاً هذا الموسم أم لا، لكننا قدمنا أداء رائعا من البداية إلى النهاية، كنا أفضل واكثر جدية”.

وأمل “زيزو” أن ينعكس هذا الانتصار على الدوري المحلي لاسيما مع عودة لاعبه البلجيكي أدين هازارد إلى مستواه بعد شفائه من الإصابة “لقد عاد للتسجيل، لكننا بحاجة لبلورة الأمور بشكل أفضل لتحسين وضعنا محليا”.

وبعد بداية بطيئة في المسابقة القارية التي يحمل لقبها 13 مرة (رقم قياسي)، فاز ريـال في مباراتيه الأخيرتين واصبح على بعد نقطة من بوروسيا مونشغلادباخ الألماني المتصدر.