نيكول كيدمان: عانيت بسبب طولي

تصدرت النجمة نيكول كيدمان غلاف مجلة Glamour UK، وكشفت في مقابلتها مع المجلة أنها كانت تعاني في مراهقتها من مخاوف وعدم الإحساس بالأمان، بسبب طول قامتها.

وقالت نيكول إنها في عمر الـ13 عاما كانت تعتبر طول قامتها ليس ميزة، ولم تكن تفضل ذلك أبدا، مؤكدة في اللقاء الصحافي: “عانيت في مراهقتي بسبب طولي الذي لم يكن مقبولا لدى الكثيرين، وزاد لدي الشعور بعدم الثقة أو الأمان، لكن سرعان ما تخطيت ذلك”.

ويعرض الفيلم الموسيقي “The Prom” في 11 ديسمبر المقبل، من بطولة نيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وميريل ستريب في دور دي دي ألين، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا غرين.