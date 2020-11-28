يوفنتوس يستدعي وكيل ديبالا لحسم مصيره

استدعى يوفنتوس الإيطالي ممثلي لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا للقاء بخصوص التمديد المحتمل لعقده مع النادي.

تلقى ديبالا الكثير من الانتقادات بسبب بدايته السيئة للموسم، لكن أفضل لاعب في الموسم 2019-2020 في الدوري الإيطالي على وشك التجديد مع السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية أن البيانكونيري قد حدد موعدًا لعقد اجتماع مع خورخي أنطون، ويتوقع أن يناقش الطرفان العقد الجديد الشهر المقبل.

يكشف التقرير أن ديبالا يطلب أموالاً أكثر مما يرغب يوفنتوس في تقديمه.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من باليرمو إلى ملعب أليانز في 2015، ولعب منذ ذلك الحين 236 مباراة مع البيانكونيري، حيث ساهم في 96 هدفًا و38 تمريرة حاسمة.