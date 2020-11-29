“الدولة العثمانية التأريخ المصور”

يستعرض الكتاب جهود الدولة العثمانية في توحيد العالم الإسلامي لأكثر من خمسة قرون حيث وقفت بوجه الأطماع الأوربية وتصدت لأكثر من خمس وعشرين حملة صليبية على العالم الاسلامي،كما وقفت بوجه الأطماع الصفوية في الشرق وأسهمت بإنقاذ الكثير من مسلمي الأندلس من محاكم التفتيش الإسبانية وحملتهم بسفنها إلى مدنها الآمنة، قدمت الدولة العثمانية آلاف الضحايا من فلذات كبدها دفاعا عن المدن الإسلامية المقدسة (مكة والمدينة والقدس) …