“الدولة العثمانية التأريخ المصور” كتاب جديد للكاتب العراقي حامد الفلاحي
صدر عن دار المعراج في بيروت،كتاب بعنوان “الدولة العثمانية التأريخ المصور” لمؤلفه الكاتب العراقي المعروف حامد الفلاحي، يقع الكتاب في (٤٦٠) صفحة، قياس (٢٤×٢٢) ويضم بين دفتيه الكثيرمن الصور والمخططات والجداول التوضيحية،وقد طبع بالألوان ما أضفى عليه رونقا وبريقا….
يستعرض الكتاب حياة سلاطين آل عثمان، فيبدأ بارطغرل والد السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية وأول سلاطينها، وينتهي بالسلطان عبد المجيد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية …
يستعرض الكتاب جهود الدولة العثمانية في توحيد العالم الإسلامي لأكثر من خمسة قرون حيث وقفت بوجه الأطماع الأوربية وتصدت لأكثر من خمس وعشرين حملة صليبية على العالم الاسلامي،كما وقفت بوجه الأطماع الصفوية في الشرق وأسهمت بإنقاذ الكثير من مسلمي الأندلس من محاكم التفتيش الإسبانية وحملتهم بسفنها إلى مدنها الآمنة، قدمت الدولة العثمانية آلاف الضحايا من فلذات كبدها دفاعا عن المدن الإسلامية المقدسة (مكة والمدينة والقدس) …
ولا يفوت الكاتب أن يعرج على بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض السلاطين،وباختصار فإن الكتاب يعرض تاريخا منسيا ،افترى عليه اعداؤه وحاولوا الطعن فيه وتشويهه.
احمد الحاج