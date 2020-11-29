بالوثيقة.. حجز أموال مدير التقاعد السابق احمد الساعدي وشقيقه وزوجته وأولاده

قررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.

وكان مصدر أمني افاد، الثلاثاء (15 – 9 – 2020)، بان قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، اعتقلت رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد الساعدي، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث إن “قوة أمنية بقيادة الفريق احمد ابو رغيف، المكلف بمكافحة الفساد، اعتقلت مدير هيأة التقاعد الوطنية السابق، احمد الساعدي، في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد”،

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت، وثائق تضمنت تكليف القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الفريق احمد طه ابو رغيف رئيسا للجنة العليا لفتح ملفات الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما يتولى جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ قرارات اللجنة.