تحريك قوة كبيرة من بغداد باتجاه الناصرية ومصدر يكشف الهدف من ارسالها

كشف مصدر امني مطلع في العاصمة العراقية بغداد ، اليوم السبت ، عن تحرك قوة كبيرة من بغداد باتجاه محافظة ذي قار(مركزها الناصرية) ، وفيما أشار الى ان الهدف المعلن من تحريك هذه القوة هو فرض القانون وسيطرة الدولة في الناصرية ، كشف عن الغرض الحقيقي من ارسالها وهو انهاء الاعتصام في ساحة الحبوبي ومنع بناء الخيم من جديد.

وأوضح المصدر ، ان ” تلك القوة مجهزة بأسلحة الصيد والقنابل الدخانية ما يؤكد وجود النية والعزم لمواجهة المتظاهرين واجبارهم على اخلاء ساحة الحبوبي بالقوة “، مبيناً بان “القوة المرسلة من بغداد لديها تنسيق مباشر مع اتباع التيار الصدري في الناصرية وقد يشاركون معهم في عملية فض الاعتصام ورفع الخيم التي نصبت صباح هذا اليوم”.