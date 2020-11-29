تعزيزات عسكرية أمريكية تصل ريف الحسكة بغربي كوردستان

أكدت مصادر محلية كوردية ، اليوم السبت ، وصول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى المناطق النفطية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وذلك بغية دعم ومساندة القوات الموجودة هناك.

وقالت تلك المصادر إن:” 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وجرافات وصهاريج محملة بالوقود دخلت ريف الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي “.

وأضافت أن ” تلك الشاحنات نقلت تلك المواد برفقة عدد من المدرعات العسكرية إلى القواعد الامريكية في ريف الحسكة ، وذلك بهدف دعم ومساندة قواتها هناك “.

وتنشر الولايات المتحدة 500 جندي في شمال شرق سوريا من أجل تأمينها من هجمات تنظيم داعش ، وذلك وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر في 2019 سحب قوات قوامها 1000 جندي من سوريا كانوا يدعمون قوات سوريا الديمقراطية(قسد).

وعاد ترامب بعدها وقرر الابقاء على عدد من قواته هناك لحماية آبار النفط في شمال شرق سوريا من تنظيم داعش .