لماذا  لم يأمر النظام الإيراني ميليشياته  بضرب إسرائيل  ؟

بقلم مهدي قاسم

بعدما يئست إسرائيل من احتمالات قيام ترمب بتوجيه ضربة قاصمة وقاضية ضد النظام الإيراني ، و خاصة بعدما خسر الانتخابات أيضا ، فقررت حسم بعض الأمور الأمنية المهمة والحساسة بالنسبة لها و التي تشكّل خطرا على أمنها ــ حسب اعتقادها ـــ و حتى لو لم تشكل خطرا بشكل مباشر أو غير مباشر ، و لكن لا بأس من إجراءات وقاية مسبقة حسب العقلية الإسرائيلية الأمنية الاستباقية دائما ، فقررت تقليم و بتر بعضأذرع النظام الإيراني الطويلة والخطيرة فعلا في المنطقة ، فعمدت إلى التحريض على عملية اغتيال الجنرال سليماني القائد العام للمليشيات الشيعية الموالية لإيران في كل من العراق و لبنان وسوريا و ربما في اليمن أيضا ، هذا على الصعيد الأمني و السياسي أما من الناحية التطور النووي فاستهدفت إسرائيل ” أبو ” العقل النووي لإيران و المتجسد بالعالِم النووي فخري زادة واغتالته في قعر إيران ذاتها ( حيث هنا تكتسب المسألة أهميتها المضاعفة ) بنية توجيه ضربة قاصمة و قاسية للمشروع النووي الإيراني ، وهو الأمر الذي يدل على طول أذرع اسرائيل حتى داخل إيران نفسها والتي من الممكن جدا أن تصل إلى أي مسؤول إيراني كبير في الدولة لو شاءت إسرائيل ، ولا نحتاج هنا لتكرار حقيقة معروفة للسادة القراء الكرام من أنه قد سبقت عمليات الاغتيال هذه عشرات من ضربات إسرائيلية جوية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في سوريا نتج عنها سقوط قتلى من ضباط وجنود المرابطين هناك، فضلا عن عشرات ضربات أخرى استهدفت مجموعات مرتزقة وميليشيات تابعة للنظالم الإيراني في كل من سوريا والعراق ، ولكن المثير أنه بالرغم من قرب هذه القوات الإيرانية وعشرات من مليشياتها المدججة على قرب شديد من الحدود السورية ــ الإسرائيلية فأن النظام الإيراني لم يتجرأ لا هو ولا ميليشياته القيام ولوب عملية انتقامية واحدة ضد إسرائيل و ذلك ثأرا لكل هذه الخسائر البشرية والمادية الكبيرةالتي سببتها و تسببهاإسرائيل بين حين وآخر لإيران ..

و السبب أن نظام الملالي في طهران وقم يدركون جيدا ماذا سيترتب على ردهم الانتقامي من صواعق جحيم بركانية كرد إسرائيلي سريع على ذلك ..

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السبت 28 تشرين الثاني 2020