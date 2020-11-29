مسرور بارزاني : كورونا مازال تهديدًا .. علينا أن نظل يقظين

جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، مساء السبت ، دعوته المواطنين الى الالتزام بالارشادات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا ، مطالباً إياهم باليقظة في مواجهة الوباء.

بارزاني قال في تغريدة على حسابه بتويتر ، ان ” COVID19 لايزال يمثل تهديدًا ويجب أن نظل يقظين”.

مضيفاً ” يرجى ارتداء الأقنعة واتباع الإرشادات الرسمية”.

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان ، بالقول ” معًا فقط يمكننا الاستمرار في الحد من عدد الإصابات الجديدة”.

مردفاً ” في حال عدم التزامنا بالارشادات سنجعل حياة وصحة الجميع في خطر”.

هذا وكانت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، وفي انخفاض ملحوظ جديد في نسبة الاصابات بفيروس كورونا قياساً لما كان عليه الحال قبل أيام ، اعلنت ، اليوم السبت ، تشخيص 259 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وعدد الاصابات اليومي هذا هو الاقل الذي يتم تسجيله في اقليم كوردستان منذ 4 أشهر اي منذ مطلع أغسطس / آب .