مقر الرئيس بارزاني يعزي بوفاة سياسي من شمال كوردستان

قدم مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم السبت ، تعازيه بوفاة السياسي الكوردي من شمال كوردستان (كوردستان تركيا) حميد كليج أرسلان ، الذي كان قد توفي اثر اصابته بفيروس كورونا.

وجاء في برقية تعزية ، ” بمزيد من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة السياسي الكوردي من شمال كوردستان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني ــ شمال حميد كليج أرسلان ، الذي كان قد توفي اثر اصابته بكورونا”.

مضيفاً ” نقدم تعازينا ومواساتنا لعائلة وذوي المرحوم حميد كليج أرسلان وقيادة وكوادر وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني ــ شمال ، ونشاركهم الاحزان”.

داعين الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان .