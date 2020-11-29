وسط اطلاق نار كثيف .. قوات أمنية وانصار التيار الصدري يقتحمون ساحة الحبوبي بالناصرية

افاد احد المتظاهرين في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) اليوم الاحد ، بان قوة امنية يعتقد انها التي أرسلت من العاصمة بغداد يصحبها مجموعة من اتباع التيار الصدري قد بدأوا بعد منتصف الليل ، بالهجوم على ساحة الحبوبي وسط المدينة مع اطلاق نار كثيف باتجاه الساحة.

وأوضح المتظاهر ان “تلك القوة بدأت باطلاق النار بشكل عشوائي لبث الرعب في صفوف المتظاهرين والعمل على تشتيتهم ” ، مضيفاً ” يتوقع ان القوة سوف تحاول اقتحام الساحة والعمل على رفع خيم المعتصمين فيها وبعد ذلك السيطرة عليها واحاطتها بالاسلاك الشائكة او الصبات الكونكريتية”.

وأوضح المتحدث ، بان”الصفحات التابعة لانصار التيار الصدري قد حرضت منذ صباح اليوم على مجموعة من الناشطين الذين عبّروا عن رفضهم لهجوم التيار الصدري على ساحة الحبوبي وهناك تخوف من عملية تصفية او اختطاف قد تطالهم”.

كما أظهرت صور مجموعة من عجلات ميليشيا سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اثناء مشاركتها باقتحام ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وأفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار بان “تلك العجلات قدمت من قضاء سوق الشيوخ والذي يعد معقلاً رئيسياً لاتباع التيار الصدري وقد انضمت اليها عجلات أخرى من مركز المدينة ليبدأوا بعدها في شن الهجوم”، مبيناً بان “تلك العجلات تطارد المتظاهرين في الشوارع بهدف اعتقالهم ويعتقد ان لديهم قائمة بأسماء بعض الناشطين يهدفون الى اختطافهم نتيجة مهاجمتهم لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في هتافاتهم امس السبت”.

وكان مصدر امني مطلع في العاصمة العراقية بغداد ، كشف مساء السبت ، عن تحرك قوة كبيرة من بغداد باتجاه محافظة ذي قار(مركزها الناصرية) ، وفيما أشار الى ان الهدف المعلن من تحريك هذه القوة هو فرض القانون وسيطرة الدولة في الناصرية ، كشف عن الغرض الحقيقي من ارسالها وهو انهاء الاعتصام في ساحة الحبوبي ومنع بناء الخيم من جديد.

وأوضح المصدر ، ان ” تلك القوة مجهزة بأسلحة الصيد والقنابل الدخانية ما يؤكد وجود النية والعزم لمواجهة المتظاهرين واجبارهم على اخلاء ساحة الحبوبي بالقوة “، مبيناً بان “القوة المرسلة من بغداد لديها تنسيق مباشر مع اتباع التيار الصدري في الناصرية وقد يشاركون معهم في عملية فض الاعتصام ورفع الخيم التي نصبت صباح السبت”.