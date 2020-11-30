البصرة .. بين مطرقة المركزية في بغداد وسندان الفشل الإداري للحكومات المحلية

تعاني معظم المحافظات العراقية من الفقر والبطالة وسوء الخدمات، إلا أن محافظة البصرة التي تؤمن 80% من النفط العراقي، وتنتج أربعة ملايين برميل من النفط يومياً، وتضم منفذين حدوديين يوصلان العراق بإيران والكويت، إلى جانب مطار دولي وموانئ، تأتي في ذيل القائمة بين المحافظات العراقية في ترتيب الحالة الاقتصادية لأبنائها.

وتضاربت آراء وتصريحات النواب والناشطين من البصرة حول الأسباب التي أدت إلى تدهور الخدمات وانعدام المشاريع وانتشار الأمراض في المحافظة.

بغداد تتعامل بـ «مركزية» مع البصرة

النائب عن البصرة عامر الفايز، قال إن «البصرة تعرضت إلى الإهمال المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة»، مشيراً إلى أنه «عندما يتم تخصيص مبالغ لإنشاء المشاريع وتطالب البصرة بهذه المبالغ يتم عرقلة صرفها وإرسالها من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط».